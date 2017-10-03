Что происходит в японских кинотеатрах (СКРЫТАЯ СЪЁМКА)

Придорожное кафе на границе Кировской и Нижегородской областей. Раннее утро- 4:30 по МСК. - Доброе утро! Сигареты есть? - А вы надпись на стойке читали? - Да, еле прочел в темноте и немного даже понял. Знаете ли, меня это ничуть не удивило. Так есть сигареты или нет? Ещё не проснувшийся бармен…