Секретный журнал

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4 3 октября, 9:00

Что происходит в японских кинотеатрах (СКРЫТАЯ СЪЁМКА)

В Японии есть жанр кино на стыке эротики и порно. Это определено не эротика: показывают секс, зачастую в грубой, животной или извращённой форме. Но и не порно: само проникновение не показывают, упор на эмоции, крупные планы лиц. Эти фильмы транслируют в особых кинотеатрах, один из которых я посетил.




Все фото - скрины со скрытой видеозаписи. Позже на ютубе выпущу ролик про это место. А пока подписывайся!

Кинотеатр делится на 2 зоны, каждая занимает по этажу. На первый этаж вход 800р, на второй в полтора раза больше. Билеты продаёт робот, но рядом сидит бабка и эти билеты компостирует. Студентам скидка 30% (приучают молодёжь к пиздецу).


Внизу просто большой кинозал. Мест на 500. Сидят пару человек и смотрят развратные фильмы. На втором этаже все гораздо интереснее. В холле, на пути в зал, сидят ОЧЕНЬ некрасивые женщины и переодетые в баб мужики (ну либо радикально уродливые бабы). Всем за 40. Одеты вызывающе вульгарно, кое-кто лишь в кружевных комбинациях, которые на старом дряблом теле смотрятся крайне отвратно.


Зал небольшой, 5 рядов по 8 мест в каждом, разделённые центральным проходом на блоки по 4 сиденья. Кресла удобнее тех, что внизу. Как в очень хороших кинотеатрах. Идёт тот же фильм, что и внизу. Свет в зале только от проектора, но в яркие моменты все выхватывается хорошо. За последним рядом перила. Некрасивая женщина стоит, упершись в них руками и встав в позу. Её обступили мужики и трогают повсюду. Облизывают. Гладят. Водят по ней руками.


В одном из кресел, съехав вниз, сидит ещё одна. Ноги подняты, раздвинуты и упёрты в спинки кресел спереди. На одной ноге висят трусики. Соседние кресла заняты мужиками. Те склонились к ней, слышны чавкающие звуки. Женщина постанывает. Позади стоит мужчина и наблюдает сверху вниз.


В полумраке зала тени мужчин и женщин. Они тихо ходят от одной сцены к другой. Некоторые еле стоят на ногах - они пьяные. На экране две нежных японочки, как из мечты, занимаются лесбийским сексом.


Долго я в зале пробыть не смог. Во-первых, ко мне начали клеититься эти стрёмные японки (или японцы). Я сидел в кресле, они роились вокруг и пытались подсаживаться. Бросали липкие влажные взгляды. Не очень круто быть "первым парнем на деревне" в этой клоаке. Во-вторых, в зале пахло... как бы это помягче выразиться... непрочищенным кишечником. Видимо, народ предварительно не клизмируется, а петтинг заходит очень глубоко.

Я спустился вниз и оглядел холл, в котором отдыхают от разврата посетители кинотеатра. Некоторые не выходят на улицу сутками - как только покидаешь здание, билет сразу аннулируется. А так можно сколько угодно находиться: дошираки продают вендинговые автоматы внутри, поспать можно на креслицах, курить можно не выходя.


- "Да ну нахуй", решил я и пошёл в отель.
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188 комментариев :
( 188 комментариев Оставить комментарий )
adilbek 3 октября, 6:06
Как страшно жить.
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olga_odk 3 октября, 6:21
Прошу впредь не размещать подобное в моем ЖЖ.
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v_dokumentiki 3 октября, 13:07
Подкрался и разместил? Явно нахватался у тех ипонцев!
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ariananadia 3 октября, 6:23
Подобные посты в моем журнале не желательны...
Успехов Вам.
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swimmer979 3 октября, 13:07
Вы не местные? Понимаю.
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f_l_o_e 3 октября, 6:30
Поржал от каментав. )
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zeitkeeper 3 октября, 6:31
Такой пост в моем журнале нежелателен.
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jacomo jacy 4 октября, 6:13
Бросали липкие влажные взгляды. ...

....🍗В темноте....
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anty_big_game 3 октября, 6:39
Про это у меня не нужно писать.
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gosh100 3 октября, 7:08
Я бы не хотел более читать такое!
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evgeniyflor 3 октября, 7:24

Ну это уж совсем жлобство какое то жить в кинотеатре !!!
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kwakin_misha 4 октября, 9:56
японцы известные извращенцы
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lkrmn 3 октября, 8:09
Продолжу тренд большинства комментов:
я дебил, поэтому обращаюсь к автору поста, не размещать такие посты в моем ЖЖ
)))
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olga_simonova 3 октября, 8:21
жесть это точно
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yachtweek 3 октября, 9:34
А в моем размещать
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тема ворующих уголь негров не раскрыта

alejorojas 3 октября, 10:36
а вообще с кем попало трахаться в темноте не посоветовал бы... )
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Re: тема ворующих уголь негров не раскрыта

tepeh 3 октября, 15:34
почему с кем попало? с японцами
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g_bukin 3 октября, 10:54
как же им там скучно походу..
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lizardian 3 октября, 12:23
Есть фильм "Киска с двумя головами" примерно про тоже самое, только в Европе.
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acidron 3 октября, 11:00
Просьба в мой монитор такие посты больше не подкладывать!
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mortemar 3 октября, 11:01

Билеты продает робот но бабка за ним присматривает...Ору

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especialhifi3 3 октября, 18:45
А чО вы хотели, эти роботы такие, за ними глаз да глаз нужОн!
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uldemir1 3 октября, 11:12
Тема некрофилии не раскрыта.
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zhzhitel 3 октября, 11:17
Правильный вывод сделал.
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ras1putnik 3 октября, 11:17
Представляю как там несёт пиздятиной
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sv_aka_lapin 3 октября, 11:38
Никогда не понимал, когда так говорят, как это понимать? )))
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sv_aka_lapin 3 октября, 11:36
Зачем Вы мне это разместили в моем журнале?
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mntgmr 3 октября, 11:40
Открываю свой ЖЖ, а тут этот пост. Не надо постить в моём ЖЖ! Нахуй так жить!
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ewpati 3 октября, 11:42
Вот, такая вот у них древняя культура - животные...
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saimans 3 октября, 11:45
Лучше в японский стриптиз бар сходить....

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Лучше в японский стриптиз бар сходить....

timbajeeez 3 октября, 19:02
По правилам японской трёхмерной графики у них должны в процессе танца расти сиськи и прочие филейные части, потом мужские причандалы, а потом они должны превращаться в жирные туши с кавайными мордашками, которые будут неистово заниматься фута-яоем до окончания песни!!!! XD
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bulbamaster 3 октября, 11:52
В моём журнале бывало и не такое, но именно такое попросил бы не размещать. Нежелательно такое. Другое желательно, а это нет. Заранее спасибо.

Змей всё сказал.
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4 3 октября, 12:03
Здравствуйте, змей.
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yuldan 3 октября, 12:02
Если бы поймали на скрытой съемке - отпиздили бы?
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star_bomb 3 октября, 12:12
Средний рост японца - 155 см, они весьма пассивны и забиты. 30%+ японских мужчин до 30-ти девственники по статистики.
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perstt 3 октября, 12:16
Не размещайте больше такое в моем ЖЖ, умоляю вас! Мой ЖЖ не такой, он белый и пушистый!
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4 3 октября, 13:40
Всё когда-то бывает в первый раз)
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( 188 комментариев Оставить комментарий )
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