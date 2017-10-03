Что происходит в японских кинотеатрах (СКРЫТАЯ СЪЁМКА)

Все фото - скрины со скрытой видеозаписи. Позже на ютубе выпущу ролик про это место. А пока подписывайся!
Кинотеатр делится на 2 зоны, каждая занимает по этажу. На первый этаж вход 800р, на второй в полтора раза больше. Билеты продаёт робот, но рядом сидит бабка и эти билеты компостирует. Студентам скидка 30% (приучают молодёжь к пиздецу).
Внизу просто большой кинозал. Мест на 500. Сидят пару человек и смотрят развратные фильмы. На втором этаже все гораздо интереснее. В холле, на пути в зал, сидят ОЧЕНЬ некрасивые женщины и переодетые в баб мужики (ну либо радикально уродливые бабы). Всем за 40. Одеты вызывающе вульгарно, кое-кто лишь в кружевных комбинациях, которые на старом дряблом теле смотрятся крайне отвратно.
Зал небольшой, 5 рядов по 8 мест в каждом, разделённые центральным проходом на блоки по 4 сиденья. Кресла удобнее тех, что внизу. Как в очень хороших кинотеатрах. Идёт тот же фильм, что и внизу. Свет в зале только от проектора, но в яркие моменты все выхватывается хорошо. За последним рядом перила. Некрасивая женщина стоит, упершись в них руками и встав в позу. Её обступили мужики и трогают повсюду. Облизывают. Гладят. Водят по ней руками.
В одном из кресел, съехав вниз, сидит ещё одна. Ноги подняты, раздвинуты и упёрты в спинки кресел спереди. На одной ноге висят трусики. Соседние кресла заняты мужиками. Те склонились к ней, слышны чавкающие звуки. Женщина постанывает. Позади стоит мужчина и наблюдает сверху вниз.
В полумраке зала тени мужчин и женщин. Они тихо ходят от одной сцены к другой. Некоторые еле стоят на ногах - они пьяные. На экране две нежных японочки, как из мечты, занимаются лесбийским сексом.
Долго я в зале пробыть не смог. Во-первых, ко мне начали клеититься эти стрёмные японки (или японцы). Я сидел в кресле, они роились вокруг и пытались подсаживаться. Бросали липкие влажные взгляды. Не очень круто быть "первым парнем на деревне" в этой клоаке. Во-вторых, в зале пахло... как бы это помягче выразиться... непрочищенным кишечником. Видимо, народ предварительно не клизмируется, а петтинг заходит очень глубоко.
Я спустился вниз и оглядел холл, в котором отдыхают от разврата посетители кинотеатра. Некоторые не выходят на улицу сутками - как только покидаешь здание, билет сразу аннулируется. А так можно сколько угодно находиться: дошираки продают вендинговые автоматы внутри, поспать можно на креслицах, курить можно не выходя.
- "Да ну нахуй", решил я и пошёл в отель.
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Успехов Вам.
....🍗В темноте....
Ну это уж совсем жлобство какое то жить в кинотеатре !!!
я дебил, поэтому обращаюсь к автору поста, не размещать такие посты в моем ЖЖ
)))
тема ворующих уголь негров не раскрытаalejorojas 3 октября, 10:36
Re: тема ворующих уголь негров не раскрытаtepeh 3 октября, 15:34
:)))))
Билеты продает робот но бабка за ним присматривает...Ору
Лучше в японский стриптиз бар сходить....timbajeeez 3 октября, 19:02
Змей всё сказал.